Alessia Pifferi è egocentrica ma non pazza | Ha fatto soffrire sua figlia per quasi sei giorni
Milano, 5 novembre 2025 – Alessia Pifferi è “una persona egocentrica ”, che ha messo in pratica una condotta “particolarmente raccapricciante”, lasciando per quasi sei giorni la figlioletta Diana. di appena 18 mesi, "in condizioni disumane", da sola nell'abitazione di via Parea a Milano, con soltanto una bottiglietta d'acqua e un biberon di latte a disposizione. Sono alcuni dei passaggi della requisitoria della sostituta procuratrice generale di Milano, Lucilla Tontodonati, nel processo d'appello a carico della donna, condannata in primo grado all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la piccola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
