Alessia Pifferi confermato l’ergastolo in appello | 24 anni per l’omicidio della figlia Diana
Alessia Pifferi è stata condannata in appello a 24 anni per l’omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022 nel suo appartamento nel quartiere Ponte Lambro a Milano. Ergastolo per Alessia Pifferi: la giornata in Aula In primo grado Alessia Pifferi era stata condannata all’ergastolo per omicidio aggravato da futili motivi e dal . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
