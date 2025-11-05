Alessia Pifferi è stata condannata in appello a 24 anni per l’omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022 nel suo appartamento nel quartiere Ponte Lambro a Milano. Ergastolo per Alessia Pifferi: la giornata in Aula In primo grado Alessia Pifferi era stata condannata all’ergastolo per omicidio aggravato da futili motivi e dal . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Alessia Pifferi, confermato l’ergastolo in appello: 24 anni per l’omicidio della figlia Diana