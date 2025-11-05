alessia pifferi condannata in secondo grado

La Corte d’appello di Milano ha condannato Alessia Pifferi a 24 anni per l’omicidio della figlia Diana. La donna in primo grado era stata condannata all’ergastolo. L’avvocata generale milanese Lucilla Tontodonati aveva chiesto, dopo la requisitoria, di confermare la pena. Durante la discussione finale, l’accusa ha sottolineato come Pifferi fosse capace di intendere e di volere quando, nel luglio del 2022, ha lasciato da sola in casa la figlia di 18 mesi. La bambina è rimasta lì per quasi sei giorni, prima di morire di stenti. Alessia Pifferi, eliminate le aggravanti. La condotta di Pifferi è stata definita «particolarmente raccapricciante, ma anche particolarmente difficile da accettare, perché è una condotta omissiva». 🔗 Leggi su Lettera43.it

