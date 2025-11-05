Alessia Pifferi condannata in appello a 24 anni per la morte della figlia Diana

La Corte d'Assise d'appello di Milano ha condannato Alessia Pifferi in secondo grado a 24 anni per l'omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022. La donna in primo grado era stata condannata all'ergastolo, sentenza che l'avvocata generale di Milano, Lucilla Tontodonati, chiedeva di confermare, al termine di circa due ore.

