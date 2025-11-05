Alessia Pifferi condannata a 24 anni in secondo grado per omicidio figlia Diana | Corte d' appello annulla ergastolo e concede attenuanti generiche
In primo grado, Pifferi era stata condannata all'ergastolo. Ora però la Corte d'Assise di Milano le ha concesso la riduzione di pena: esclusa l'aggravante dei futili motivi Alessia Pifferi è stata condannata, in secondo grado, a 24 anni di carcere per l'omicidio della figlia di appena 18 mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Pena ridotta in appello per Alessia Pifferi. La Corte d'assise d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna all'ergastolo, emessa in primo grado: ha condannato a 24 anni di reclusione la 40enne. La donna è imputata di omicidio volont - facebook.com Vai su Facebook
A Milano si attende la sentenza d’appello per Alessia Pifferi, condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, di 18 mesi, nel luglio 2022. In parallelo prosegue anche il processo “Pifferi bis”, che vede imputate quattro psicologhe, un’avv - X Vai su X
Alessia Pifferi condannata a 24 anni di carcere in appello: ridotta la sentenza di primo grado - La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha ridotto la condanna inflitta alla donna che nel 2022 abbandonò la figlia di 18 mesi per una settimana ... Da ilfattoquotidiano.it
Alessia Pifferi condannata a 24 anni in Appello, annullato l'ergastolo: riconosciute alcune attenuanti - Milano, attesa per la sentenza di secondo grado sul caso di Alessia Pifferi che risponde dell'omicidio della figlia che ha fatto morire di stenti. ilmessaggero.it scrive
Alessia Pifferi, ergastolo cancellato: in appello 24 anni per la morte della figlia Diana - Alessia Pifferi è stata condannata in secondo grado a 24 anni di reclusione per l’omicidio volontario della figlia Diana, lasciata morire di sete e di fame nel luglio del 2022. Si legge su tg.la7.it