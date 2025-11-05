In primo grado, Pifferi era stata condannata all'ergastolo. Ora però la Corte d'Assise di Milano le ha concesso la riduzione di pena: esclusa l'aggravante dei futili motivi Alessia Pifferi è stata condannata, in secondo grado, a 24 anni di carcere per l'omicidio della figlia di appena 18 mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Alessia Pifferi condannata a 24 anni in secondo grado per omicidio figlia Diana: Corte d'appello annulla ergastolo e concede attenuanti generiche