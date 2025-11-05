Alessia Pifferi condannata a 24 anni in secondo grado cambia la decisione e pena ridotta in appello
Alessia Pifferi, condanna ridotta a 24 anni in appello per l'omicidio della figlia Diana. Confermata la sua capacità di intendere e volere. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
