Alessia Pifferi condannata a 24 anni in secondo grado cambia la decisione e pena ridotta in appello

Notizie.virgilio.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessia Pifferi, condanna ridotta a 24 anni in appello per l'omicidio della figlia Diana. Confermata la sua capacità di intendere e volere. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

alessia pifferi condannata a 24 anni in secondo grado cambia la decisione e pena ridotta in appello

© Notizie.virgilio.it - Alessia Pifferi condannata a 24 anni in secondo grado, cambia la decisione e pena ridotta in appello

alessia pifferi condannata 24Alessia Pifferi condannata a 24 anni in secondo grado, cambia la decisione e pena ridotta in appello - Per Alessia Pifferi è arrivata dalla Corte d’Assise d’appello di Milano la condanna a 24 anni per l’omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel 2022. Riporta virgilio.it

