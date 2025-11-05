Alessia Pifferi è stata condannata in appello a 24 anni per l'omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022 nel suo appartamento nel quartiere Ponte Lambro a Milano. In primo grado Pifferi era stata condannata all’ergastolo per omicidio aggravato da futili motivi e dal vincolo di parentela, con l'esclusione delle attenuanti generiche. Prima della decisione c'era stata la requisitoria, durata oltre due ore, dell’avvocata generale di Milano Lucilla Tontodonati. "Non possiamo contraddirci: se Pifferi lascia alla piccola nel lettino da campeggio quell’acqua e quel biberon è consapevole delle conseguenze, altrimenti non le avrebbe lasciato neppure un bicchiere d’acqua", aveva detto la pubblica accusa chiedendo la conferma dell’ergastolo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Alessia Pifferi, condanna a 24 anni in appello per l'omicidio della figlia Diana