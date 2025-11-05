Alessia Pifferi attesa per oggi la sentenza in secondo grado
Una condanna all’ergastolo per omicidio volontario aggravato. È questa la sentenza del procedimento in primo grado per Alessia Pifferi, la donna che ha fatto morire di stenti Diana, la figlia di 18 mesi nell’estate del 2022. La piccola era stata ritrovata nel suo appartamento nel quartiere Ponte Lambro. Oggi, dopo la requisitoria, è attesa la sentenza. Attesa sentenza in secondo grado per Alessia Pifferi. Tra le questioni da annoverare c’era quella di stabilire se la Pifferi fosse o meno pienamente capace di intendere e di volere al momento dell’accaduto. La perizia disposta nei mesi scorsi nel processo di secondo grado ha stabilito che lo fosse. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Omicidio della piccola Diana. Chi è davvero Alessia Pifferi? Se per la difesa la donna ha una capacità di intendere e volere scemata, per i consulenti della parte civile: “i suoi bisogni sono l'unica cosa che conta davvero”. Il commento di Milo Infante - facebook.com Vai su Facebook
Pifferi, accusata della morte per stenti della figlia: attesa sentenza processo d’Appello - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pifferi, accusata della morte per stenti della figlia: attesa sentenza processo d’Appello ... Come scrive tg24.sky.it
Alessia Pifferi, la sorella all'udienza per la morte della piccola Diana: "Non riesco a perdonare" - “Se anche ci fosse una fragilità non giustificherebbe quello che ha fatto”. Scrive milanotoday.it
Alessia Pifferi, la pg: «Egocentrica e capace di intendere». La sorella: «Non la perdono». Oggi la sentenza dell'appello - Pifferi è stata condannata in primo grado all'ergastolo per avere lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi a Milano ... Si legge su milano.corriere.it