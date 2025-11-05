alessia pifferi attesa per oggi la sentenza in secondo grado

Una condanna all’ergastolo per omicidio volontario aggravato. È questa la sentenza del procedimento in primo grado per Alessia Pifferi, la donna che ha fatto morire di stenti Diana, la figlia di 18 mesi nell’estate del 2022. La piccola era stata ritrovata nel suo appartamento nel quartiere Ponte Lambro. Oggi, dopo la requisitoria, è attesa la sentenza. Attesa sentenza in secondo grado per Alessia Pifferi. Tra le questioni da annoverare c’era quella di stabilire se la Pifferi fosse o meno pienamente capace di intendere e di volere al momento dell’accaduto. La perizia disposta nei mesi scorsi nel processo di secondo grado ha stabilito che lo fosse. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

