Alessandro Venturelli la mamma a Torino dopo 60 segnalazioni | Cerchiamo tra i senzatetto ci spero

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre sessanta segnalazioni la madre di Alessandro Venturelli è arrivata nella capitale Piemontese per cercare il figlio scomparso cinque anni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

alessandro venturelli mamma torinoAlessandro Venturelli, la mamma a Torino dopo 60 segnalazioni: “Cerchiamo tra i senzatetto, ci spero” - Dopo oltre sessanta segnalazioni la madre di Alessandro Venturelli è arrivata nella capitale Piemontese per cercare il figlio scomparso cinque anni fa ... Come scrive fanpage.it

alessandro venturelli mamma torinoAlessandro Venturelli, la madre Roberta Carassai a Torino alla ricerca del figlio scomparso nel 2020: «Numerose segnalazioni» - La mamma del ragazzo a 21 anni scomparso da Sassuolo cinque anni fa: «L'hanno visto chiedere cibo, diceva di chiamarsi Alessandro e di essere in giro da ormai cinque anni» ... Riporta corrieredibologna.corriere.it

alessandro venturelli mamma torinoAnticipazioni “Chi l’ha visto?”, puntata del 5 novembre 2025: Alessandro Venturelli avvistato a Torino - ” ci sarà spazio per parlare del caso di Alessandro Venturelli e l’accoltellamento avvenuto a ... Come scrive alfemminile.com

Cerca Video su questo argomento: Alessandro Venturelli Mamma Torino