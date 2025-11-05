Alessandro Tomasi saluta Pistoia | Non sarò più il vostro sindaco Continuerò il mio impegno per la città in Consiglio regionale
PISTOIA – Alessandro Tomasi saluta Pistoia ed annuncia ufficialmente l’ingresso in Consiglio regionale della Toscana, lasciando la fascia di sindaco alla vicesindaca Anna Maria Celesti. Tomasi, coordinatore toscano FdI, candidato presidente centrodestra alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre scorsi che hanno confermato presidente Eugenio Giani, Pd, campo largo centrosinistra, è stato eletto sindaco di Pistoia alle amministrative 2017, confermato con vittoria al primo turno alle amministrative 2022. Dunque Alessandro Tomasi ha deciso. L’annuncio ufficiale mercoledì 5 novembre. Incompatibile il ruolo di sindaco con quello di consigliere regionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Alessandro Tomasi: resta sindaco o va a Firenze? La confidenza ai collaboratori - facebook.com Vai su Facebook
Congratulazioni a Eugenio Giani per la vittoria delle elezioni regionali in Toscana e auguri di buon lavoro. Un sentito ringraziamento ad Alessandro Tomasi e a tutta la coalizione del Centrodestra per la dedizione e la passione dimostrate in una sfida impegnat - X Vai su X
Pistoia, Tomasi lascia la carica di sindaco: entrerà in Consiglio regionale - Lascia la guida del Comune di Pistoia, dove la vicesindaca Anna Maria Celesti assumerà il ruolo di reggente fino alle elezioni amministrative della primavera 2026. Lo riporta rainews.it
Regionali, la scelta di Alessandro Tomasi: non è più sindaco di Pistoia - Al suo posto la vice Anna Maria Celesti fino alle urne nel 2026. Si legge su noitv.it
Tomasi “ha scelto”, andrà in Regione: “Le “battaglie” di questi anni non si fermano, all’opposizione anche per la mia città” - Per ufficializzare la decisione presa, Alessandro Tomasi ha scelto la sua città, Pistoia. Si legge su piananotizie.it