Alessandro Tomasi saluta Pistoia | Non sarò più il vostro sindaco Continuerò il mio impegno per la città in Consiglio regionale

PISTOIA – Alessandro Tomasi saluta Pistoia ed annuncia ufficialmente l’ingresso in Consiglio regionale della Toscana, lasciando la fascia di sindaco alla vicesindaca Anna Maria Celesti. Tomasi, coordinatore toscano FdI, candidato presidente centrodestra alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre scorsi che hanno confermato presidente Eugenio Giani, Pd, campo largo centrosinistra, è stato eletto sindaco di Pistoia alle amministrative 2017, confermato con vittoria al primo turno alle amministrative 2022. Dunque Alessandro Tomasi ha deciso. L’annuncio ufficiale mercoledì 5 novembre. Incompatibile il ruolo di sindaco con quello di consigliere regionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it