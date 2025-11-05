Alessandro Nardelli tra i premiati dell’Athena d’Oro 2025 | Roma celebra il giornalismo e la cultura del Sud

Roma si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del panorama culturale nazionale: il Premio Internazionale “Athena d’Oro” 2025, in programma venerdì 7 novembre nella suggestiva cornice di Palazzo Valentini, cuore istituzionale della Capitale. Ideato dalla Dott.ssa Angelica Loredana Anton e promosso dalla Fondazione Area Cultura ETS, il riconoscimento celebra le personalità che, attraverso talento, passione e dedizione, incarnano i valori di saggezza, arte e conoscenza ispirati alla dea greca Atena. Tra i protagonisti di questa edizione spicca il nome del giornalista Alessandro Nardelli, direttore di In Puglia 24, premiato per il suo impegno nel raccontare il territorio pugliese con una visione aperta e contemporanea, capace di coniugare informazione, cultura e identità locale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

