Alcuni alimenti meno conosciuti e consumati che sono grandi alleati degli occhi

L'alimentazione svolge un ruolo fondamentale per la salute degli occhi, in quanto i nutrienti che vengono assunti dall'organismo influiscono direttamente sulla funzione visiva e possono prevenire o ritardare lo sviluppo di alcune malattie oculari. Secondo gli esperti di Clinica Baviera, una delle aziende leader in Europa nel settore dell'oftalmologia, una dieta ricca di antiossidanti, minerali e vitamine come la A, la C e la E, zinco e luteina, può ridurre fino al 25% il rischio di sviluppare malattie oculari come la degenerazione maculare, la cataratta e l'occhio secco. Questi nutrienti aiutano a proteggere gli occhi dai danni causati dai radicali liberi, dagli effetti dell'invecchiamento e dall'esposizione alla luce intensa.

