Alcol e droghe l' emergenza silenziosa | 5 milioni a rischio dipendenze un giovane su 4 assume stupefacenti

«Un'emergenza sanitaria silenziosa»: così gli esperti definiscono l?enorme uso di droghe e alcol che circola in Italia. Sono 5 milioni, infatti, gli italiani a rischio. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Alcol e droghe, l'emergenza silenziosa: 5 milioni a rischio dipendenze, un giovane su 4 assume stupefacenti

