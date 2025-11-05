Alcol e droghe l' emergenza silenziosa | 5 milioni a rischio dipendenze un giovane su 4 assume stupefacenti

Leggo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Un'emergenza sanitaria silenziosa»: così gli esperti definiscono l?enorme uso di droghe e alcol che circola in Italia. Sono 5 milioni, infatti, gli italiani a rischio. 🔗 Leggi su Leggo.it

alcol e droghe l emergenza silenziosa 5 milioni a rischio dipendenze un giovane su 4 assume stupefacenti

© Leggo.it - Alcol e droghe, l'emergenza silenziosa: 5 milioni a rischio dipendenze, un giovane su 4 assume stupefacenti

Approfondisci con queste news

alcol droghe emergenza silenziosaEmergenza dipendenze: tra alcol e nuove droghe, 5 milioni di italiani nel tunnel - Cinque milioni di italiani a rischio dipendenza, 910mila giovani che “si sballano” regolarmente, 79 nuove sostanze psicoattive identificate solo quest’anno. Scrive insalutenews.it

alcol droghe emergenza silenziosaAllarme droga, 79 nuove sostanze psicoattive e ‘sballo’ regolare per 910mila giovani - (Adnkronos) – “Un giovane su 4 consuma sostanze, di questi 910mila ‘si sballano’ regolarmente. msn.com scrive

alcol droghe emergenza silenziosaDipendenze, Gen Z in prima linea: un giovane su 4 consuma sostanze e si «sballano» in 910mila - 000 studenti italiani tra i 15 e i 19 anni “poli consumatori” con un uso di almeno due sostanze psicoattive illegali e tra questi si registrano un maggior consumo di ... Lo riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Alcol Droghe Emergenza Silenziosa