Alcaraz l’annuncio non lascia scampo | colpo basso di Sinner

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono i due grandi rivali di quest’epoca del tennis, e anche stavolta hanno fatto parlare di loro due. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono due giocatori straordinari, che stanno dimostrando a tutto il mondo il loro grande valore dal punto di vista dei risultati sportivi. Entrambi ai primi due posti al mondo, lo spagnolo e l’italiano dimostrano ogni giorno di più di poter compiere e raggiungere risultati davvero straordinari nel corso della loro carriera. Presto, con le ATP Finals destinate a essere disputate, i due molto probabilmente avranno la possibilità di affrontarsi nuovamente, con l’obiettivo di togliersi altre soddisfazioni e l’uno sovrastare l’altro. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

