Alberto Zordan muore nel sonno il runner aveva 48 anni | pochi giorni fa il decesso di Anna Zilio atleta della stessa squadra

Due morti, due atleti, stesso team. Un caso? Era un maratoneta esperto ed appassionato Alberto Zordan, non lasciava niente al caso. Ma un malore lo ha stroncato domenica 2 novembre alle 4 mentre. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Alberto Zordan muore nel sonno, il runner aveva 48 anni: pochi giorni fa il decesso di Anna Zilio, atleta della stessa squadra

Due maratoneti della stessa squadra morti in casa a distanza di due settimane: dopo Anna Zilio anche Alberto Zordan - Il 48enne era un maratoneta esperto e il prossimo 7 dicembre avrebbe dovuto partecipare a una gara a Valencia. Lo riporta today.it