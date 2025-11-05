Alberi sferzati dal vento esemplare crolla su auto in sosta | paura per una donna

MELENDUGNO – Il forte vento di queste ore sta creando disagi in alcune zone del territorio salentino, ma questa mattina, a Melendugno, si è registrato l’episodio più grave, senza fortunatamente conseguenze drammatiche.In via Olimpiadi, nei pressi dei giardini pubblici, infatti, stamattina, due. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Scopri altri approfondimenti

Alberi sferzati dal vento, esemplare crolla su auto in sosta: paura per una donna - L’episodio questa mattina a Melendugno nei pressi dei giardini pubblici: la conducente di una delle vetture parcheggiate in zona è riuscita a mettersi in salvo prima che l’arbusto colpisse l’abitacolo ... Come scrive lecceprima.it

Raffiche di vento: danni e incidenti. Alberi caduti su auto e palazzine. Distrutta la recinzione delle Muse - Alberi caduti che hanno bloccato le strade, rami spezzati e tanta pioggia arrivata incessantemente per più di un’ora. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Alberi a rischio caduta: venti esemplari deteriorati e in pericolo saranno abbattuti - Emergenza alberi a rischio in città: il Comune di Udine interviene con urgenza per tutelare la sicurezza pubblica. Come scrive ilgazzettino.it