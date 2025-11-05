Alatri | Tecchiena La Polizia Locale interviene in un’abitazione privata in Località Allegra e mette in fuga il ladro che vi si era introdotto
Cronache Cittadine ALATRI TECCHIENA – Nella serata del 4 Novembre, una pattuglia della Polizia Locale veniva fermata, sulla S.R. 155 in L'articolo Alatri Tecchiena. La Polizia Locale interviene in un’abitazione privata in Località Allegra e mette in fuga il ladro che vi si era introdotto Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
