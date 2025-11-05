Al Vivido il party Stile iconico

A Firenze c’è un modo autentico di vivere la notte: con gusto, voce e stile. Sabato 8 novembre, al Vivido Firenze, va in scena il party “Stile iconico”. Dalle ore 20 cena in canto con canzoni da cantare insieme tra una portata e l’altra, poi il djset che accende la città. Un’esperienza elegante. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un racconto vivido di diaspora palestinese, dell'invisibilità di chi vive ai margini: TO A LAND UNKNOWN di Mahdi Fleifel arriva nei cinema italiani dopo il successo e gli elogi raccolti in decine dei più importanti festival internazionali, a partire dalla première all - facebook.com Vai su Facebook

Stile iconico, comfort assoluto: la felpa Tommy Jeans è un must-have della stagione - Comoda, ricca di stile e dal colore raffinato abbinabile a tutto: la felpa da uomo Tommy Jeans con cappuccio, nel suo iconico colore Fatigue Green, oggi è in offerta a soli 49,86€ su Amazon. Segnala quotidiano.net

Donatella Versace: una campagna moda celebra il suo stile iconico - L'inconfondibile identità di una maison iconica viene svelata nell'ultima campagna moda che vede alla direzione creativa Donatella Versace. Scrive tgcom24.mediaset.it

Vans Ward Canvas in sconto: stile iconico e qualità a meno di 40 euro su Amazon - Scopri l'offerta sulle Vans Ward Canvas da uomo: sneakers nere in suede e canvas a 38 euro su Amazon, con uno sconto del 37% rispetto al prezzo di listino. Secondo lanazione.it