Al via nuovo Master gratis per formare professionisti dell' assistenza e dell' inclusione sociale
Formare professionisti capaci di operare con competenza e visione nei servizi sociali territoriali: è questo l’obiettivo del nuovo Master universitario di I livello in 'Specializzazione in metodi e pratiche di rafforzamento dei percorsi di presa in carico e accompagnamento sociale', attivato per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sono aperte le iscrizioni al nuovo Master di I livello in , - facebook.com Vai su Facebook
Roma. A Tor Vergata al via nuovo master in biotecnologie, industria e ricerca - Le attività formative potranno avvalersi della collaborazione con il nuovo Centro di Ricerca Interdipartimentale di Medicina Rigenerativa (CMeR). Scrive quotidianosanita.it