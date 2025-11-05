Al via le riprese del film Tutto l' universo girato tra le province di Pesaro e Ancona

La provincia di Pesaro e Urbino e, in particolare i comuni di Pesaro, Vallefoglia, Fermignano e Urbania, saranno il set del filmTutto l’universo’ diretto da Matteo Damiani, scritto da Matteo Damiani e Lorenzo Bagnatori e prodotto da Movie Factory. Alcune scene verranno realizzate anche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

