Al via le candidature a Montesilvano per il Gran Galà dello sport per le eccellenze cittadine

Ilpescara.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest'anno il Comune di Montesilvano organizza il Gran Galà dello sport 2025, evento di rilievo del cartellone degli eventi natalizi 2025 dell'amministrazione comunale, per premiare atleti, tecnici e associazioni che hanno portato in alto il nome della città con i loro meriti sportivi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

