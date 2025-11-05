Al via le candidature a Montesilvano per il Gran Galà dello sport per le eccellenze cittadine
Anche quest'anno il Comune di Montesilvano organizza il Gran Galà dello sport 2025, evento di rilievo del cartellone degli eventi natalizi 2025 dell'amministrazione comunale, per premiare atleti, tecnici e associazioni che hanno portato in alto il nome della città con i loro meriti sportivi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Scopri altri approfondimenti
La presidente della Commissione Albo Infermieri Pediatrici, Valentina Vanzi, al VII Congresso della Società Italiana di Neonatologia Infermieristica, in corso a Montesilvano, con i rappresentanti di SININF, SIPINF, PNAE, Vivere Onlus. L'evento vede la part - facebook.com Vai su Facebook