Al via la nuova stagione teatrale di San Stino di Livenza con Edoardo Prati Debora Villa e Ottavia Piccolo

Veneziatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al nastro di partenza la nuova stagione del Teatro Romano Pascutto di San Stino di Livenza. Otto gli appuntamenti in cartellone, senza dimenticare le domeniche in famiglia pensate per i più piccoli. La stagione è promossa e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San Stino di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

