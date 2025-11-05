Al via la nuova stagione teatrale di Cavarzere | sul palco anche Caterina Murino e Annagaia Marchioro
Al nastro di partenza al Teatro Tullio Serafin di Cavarzere l’edizione 202526 delle stagioni Solo a teatro le domeniche sono spettacolari e Portami a teatro!, che, da novembre a marzo, proporranno un totale di nove appuntamenti tra prosa, danza e teatro per famiglie. Entrambe le rassegne sono. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
