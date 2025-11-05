Al via in Azienda Ospedaliera a Padova la scuola robotica urologica
Ha preso il via in Azienda Ospedaliera a Padova la scuola robotica urologica: diretta dal professor Fabrizio Dal Moro, direttore dell'unità operativa complessa di Urologia, è stata cofinanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con un investimento di 190 mila euro.La. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
