Al via il Torneo Internazionale di tennis Città di San Gregorio 2025

Si è alzato il sipario sul Torneo internazionale di tennis “Città di San Gregorio”, in programma fino al 16 novembre sui campi in terra rossa del Tennis School “Monte Kà Tira”.La manifestazione, giunta alla terza edizione, è stata presentata ufficialmente nel circolo tennistico di San Gregorio di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

