Al via ad Arezzo un nuovo ciclo di conferenze | la Storia dell’Ordine templare

Arezzo, 5 novembre 2025 – Parte con il primo incontro in programma SABATO 8 novembre un nuovo ciclo di conferenze, promosso dalla sede aretina dell’Associazione Archeosofica, in via Alessandro Dal Borro 58 (zona Pescaiola), dal titolo “Storia dell’Ordine templare”. Prendendo le distanze da versioni più o meno leggendarie e da moderne favole di presunti misteri perennemente irrisolti – ed irrisolvibili – questo ciclo esamina con attento occhio storico e filosofico la nascita, lo sviluppo e la fine dell’Ordine dei Cavalieri Templari, sottolineandone il carattere innovativo e l’importanza dell’eredità storica e sovrastorica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

