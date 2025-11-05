Al Teatro Boito al via la nuova stagione | in arrivo i big della scena italiana come Gaia Nanni Paolo Hendel e Beatrice Visibelli

Firenzetoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serate (speciali) al Teatro Boito di Greve in Chianti per una nuova stagione di eventi che riparte all’insegna della cultura di qualità ed un cartellone sempre più ricco di appuntamenti che divertono e stimolano occasioni di arricchimento e spunti di riflessione. Un carnet variegato che spazia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

