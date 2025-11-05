Al Teatro Boito al via la nuova stagione | in arrivo i big della scena italiana come Gaia Nanni Paolo Hendel e Beatrice Visibelli
Serate (speciali) al Teatro Boito di Greve in Chianti per una nuova stagione di eventi che riparte all’insegna della cultura di qualità ed un cartellone sempre più ricco di appuntamenti che divertono e stimolano occasioni di arricchimento e spunti di riflessione. Un carnet variegato che spazia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Teatro Boito di Greve in Chianti La stagione del Boito apre i battenti il 14 novembre con un evergreen della Compagnia Mald’Estro “L’anatra all’arancia” su adattamento e regia di Alessandro Calonaci. Uno degli eventi di punta della programmazione è il conc - facebook.com Vai su Facebook
Nuova stagione del Teatro Nazionale Genova al via l'11 ottobre - Le ultime novità rispetto al cartellone, già illustrato in primavera, sono state svelate nel corso di una affollata conferenza ... Come scrive ansa.it