Al Santobono la chirurgia dell’udito diventa robotica e sartoriale grazie alla stampa 3D
Al Santobono Pausilipon di Napoli la sordità infantile si affronta con strumenti di precisione che uniscono chirurgia robotica e bioingegneria. Una sinergia che rende l’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria, diretta da Antonio Della Volpe, primo otochirurgo italiano ad effettuare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
