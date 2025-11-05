Al Santobono la chirurgia dell’udito diventa robotica e sartoriale grazie alla stampa 3D

Napolitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Santobono Pausilipon di Napoli la sordità infantile si affronta con strumenti di precisione che uniscono chirurgia robotica e bioingegneria. Una sinergia che rende l’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria, diretta da Antonio Della Volpe, primo otochirurgo italiano ad effettuare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

