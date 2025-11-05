Al Piccolo Teatro il concerto dei Creedence Clearwater Revived

Padovaoggi.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornano in Italia e tornano al Piccolo Teatro di Padova i Creedence Clearwater Revived feat. Johnny “Guitar” Williamson in occasione dell’uscita del nuovo cd live Big wheel keep on turnin’, nel tour europeo di teatri e club 20252026.Dovevano esibirsi il 3 aprile scorso, poi per un infortunio al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

