Al Piccolo Teatro il concerto dei Creedence Clearwater Revived
Tornano in Italia e tornano al Piccolo Teatro di Padova i Creedence Clearwater Revived feat. Johnny “Guitar” Williamson in occasione dell’uscita del nuovo cd live Big wheel keep on turnin’, nel tour europeo di teatri e club 20252026.Dovevano esibirsi il 3 aprile scorso, poi per un infortunio al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche questi approfondimenti
https://m.guidasicilia.it/evento/jizzi-o-riginal-trio-al-piccolo-teatro-del-mercato-di-ibla-piccolo-teatro-del-mercato-ragusa-ibla/3028080 JIZZI O TRIO | PICCOLO TEATRO DEL MERCATO #sabato 8 #novembre Info prenotazioni 333 858 9882 tramite Whatsapp - facebook.com Vai su Facebook
Partendo da un fatto di cronaca accaduto in una scuola superiore, Marta Cuscunà porta in scena una potente riflessione sulla società contemporanea, tra violenza di genere, tabù e mascolinità. "Sorry, boys" Fino al 9 novembre | Teatro Studio Melato - X Vai su X
Al Piccolo Teatro il concerto dei "Creedence Clearwater Revived" - Johnny “Guitar” Williamson in occasione dell’uscita del nuovo cd live Big wheel keep on turnin’ , nel tour ... Scrive padovaoggi.it
Residenza LaFil al Piccolo di Milano, concerto con Vengerov e AI - LaFil, orchestra a formazione flessibile con prime parti che provengono da grandi ensemble internazionali, inizia la sua residenza artistica al Piccolo teatro di Milano con due concerti al teatro ... Riporta ansa.it