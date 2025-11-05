Al One Young World Summit 2025 a Monaco di Baviera Rania di Giordania ha sorpreso con un look che riscrive i codici dell’eleganza regale in chiave street
Lontana dai consueti abiti da cerimonia, la sovrana ha scelto una giacca oversize di JW Anderson, espressione di potenza e modernità, indossata su una maglia leggera e un pantalone sfumato di Alaïa. La mise è stata completata da pump color pistacchio di Jennifer Chamandi, borsa modello Kalimero di Bottega Veneta e gioielli firmati Dior. Il suo outfit diventa un manifesto di equilibrio tra forza e grazia, tradizione e futuro. Una visione di eleganza che ispira, parla ai giovani e ridefinisce il linguaggio della moda istituzionale. 🔗 Leggi su Amica.it
