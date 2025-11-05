Al Museo di Palazzo Vecchio la mostra Boccaccio politico per la città di Firenze
Dal 6 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, il Museo di Palazzo Vecchio ospita la mostra Boccaccio politico per la città di Firenze, un percorso inedito che restituisce la figura del grande autore del Decameron nella sua dimensione pubblica e civile. L’esposizione è promossa dal Comune di Firenze e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
