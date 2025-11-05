Al Monk il jazz dal sapore brasiliano di Marco Grillo e Giorgia Meli
La stagione autunnale-invernale 2025 del Monk Jazz Club di Catania prosegue con il passo del grande successo dei primi appuntamenti. Venerdì 7 e sabato 8 ottobre – con la consueta formula dei tre concerti, il venerdì alle 21.30 (data già sold out) ed il sabato alle 19 e alle 21.30 -, il jazz club. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Monk at the Blackhawk 1958 was not just a year – it was the dawn of legend. A night when Thelonious Monk transformed a San Francisco club into the epicenter of modern jazz. Read the full story in the Collectors Issue of Musica Jazz Magazine https://w - facebook.com Vai su Facebook