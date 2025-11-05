Al Masri arrestato a Tripoli

Il generale libico Al Masri è stato arrestato a Tripoli con l’accusa di tortura. Il caso torna al centro della politica. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Al Masri arrestato a Tripoli

La Procura generale libica ha arrestato e rinviato a giudizio il generale Osama al-Masri, capo della polizia giudiziaria di Tripoli, su cui pende un mandato d'arresto con l'accusa di crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Si legge sulla pagina Facebook della - facebook.com Vai su Facebook

Libia, arrestato il generale al-Masri: "Prove di torture e crudeltà". L'uomo, fermato in Italia e poi espulso lo scorso gennaio, è ricercato della Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità - X Vai su X

Arrestato a Tripoli, quella volta che l'Italia riportò il torturatore Al-Masri in Libia con un volo di Stato - E' accusato di aver torturato sistematicamente almeno 10 detenuti, uno dei quali è poi morto, venne arrestato, rilasciato e riportato in Libia con un Falcon ... Secondo notizie.tiscali.it

Libia, arrestato il generale Al-Masri: accuse di violazioni dei diritti dei detenuti - Masri, ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità, è stato arrestato a Tripoli in un contesto di cambiamenti politici, mentre l’Italia chiarisce la g ... Segnala news.fidelityhouse.eu

Il torturatore libico Almasri arrestato a Tripoli: era stato rimpatriato dall'Italia su un volo di stato - La procura ha raccolto prove di abusi e torture nei confronti di dieci detenuti nel carcere di Mitiga e su un caso di una morte sospetta. Come scrive editorialedomani.it