Al Masri arrestato a Tripoli

Tv2000.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il generale libico Al Masri è stato arrestato a Tripoli con l’accusa di tortura. Il caso torna al centro della politica. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

al masri arrestato a tripoli

© Tv2000.it - Al Masri arrestato a Tripoli

