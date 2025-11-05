Al Maschio Angioino si inaugura la panchina verde simbolo per aiutare gli adolescenti | VIDEO

Una panchina verde speranza posizionata all’interno del Maschio Angioino è un’inaugurazione che dà un chiaro messaggio su come città come Napoli devono darsi da fare per sostenere i ragazzi nell’adolescenza, la fase più critica per loro soprattutto in questi tempi. Soprattutto, si inizia a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il benvenuto al Maschio Angioino nel reportage fra i ragazzi e ragazze dell'Erasmus: l'offerta del Comune prevede informazioni sulla città e l'avvicinamento al mondo delle istituzioni europee, nazionali e locali. Guarda il reportage - X Vai su X

Napoli, EudAimOnia e Ali d’oro inaugurano al Maschio Angioino la panchina verde per il contrasto al disagio giovanile - Presentate oggi, 5 novembre, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli da “Ali d’Oro” ed “EudAimOnia! Segnala ilmattino.it

Napoli con gli adolescenti, al via “Ali d’oro” e “EudAimOnia” per il contrasto al disagio giovanile: panchina verde simbolo accoglienza - Al Maschio Angioino la presentazione dei progetti selezionati dall’impresa sociale "Con i Bambini" e realizzati da un’ampia rete di realtà del terzo settore con scuole, Università e istituzioni. msn.com scrive