Al Giglio un ambulatorio di biologia molecolare per la diagnosi di noduli tiroidei indeterminati

All'ospedale Giglio di Cefalù è stato istituito un nuovo ambulatorio di endocrinologia che integra la biologia molecolare per la diagnosi dei cosiddetti noduli tiroidei “indeterminati”. I noduli indeterminati sono quelli in cui l’esame citologico (cioè l’analisi delle cellule prelevate tramite. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

