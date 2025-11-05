Al cimitero con il cagnolino | Non mi hanno fatta entrare non è giusto

PISTOIA Si è recata al cimitero comunale per portare un saluto al marito scomparso lo scorso giugno, accompagnata dal suo piccolo barboncino, ma è stata allontanata dal custode. È la storia di Alessandra Gasperini, una signora pistoiese, colpita non solo dal dolore della perdita, ma anche dalle rigide regole che vietano l’ingresso degli animali nei luoghi di sepoltura. Mio marito, che è venuto a mancare a giugno – racconta Alessandra Gasperini -, era molto legato al nostro cagnolino, un barboncino di piccola taglia. Mi sembrava naturale portarlo con me, perché in qualche modo anche lui ha sofferto la perdita e per me la sua compagnia è costante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

