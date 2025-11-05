Akragas vittoria di carattere in Coppa | Margheritese ko con una rete di Ten Lopez

L’Akragas Slp conquista una vittoria preziosa nel primo round dei sedicesimi di Coppa Italia Promozione, superando la Margheritese per 1-0 al Comunale di Raffadali. Una gara intensa e combattuta, decisa al 33’ del primo tempo da Ten Lopez, abile a ribadire in rete una palla vagante dopo un’azione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

