Aiuto il mio compagno mi ha aggredita! arrestato 51enne ad Ardea

Ardea, 5 novembre 2025 – I carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 51 anni, residente in città, gravemente indiziato del reato di m altrattamenti in famiglia. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 da parte di una donna di 55 anni, anch’essa residente ad Ardea, che ha richiesto aiuto dopo essere stata aggredita dal compagno al termine di una lite. All’arrivo sul posto, i militari hanno trovato la donna in strada, in evidente stato di agitazione. La stessa ha riferito di esser e vittima, da oltre un anno, di violenze fisiche e minacce da parte del convivente, mai denunciate fino a quel momento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

