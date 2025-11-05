Aiuto che dolore Incidente e paura per il conduttore tv sul palco con Belen | costretti a fermare tutto

Incidente in diretta durante l’ultima puntata del Gialappa’s Show, andata in onda lunedì 3 novembre 2025. Belen Rodriguez era l’ospite speciale della serata, protagonista di un tango con il conduttore e di un divertente sketch sul suo ex Stefano De Martino. Tutto sembrava filare liscio, tra risate e battute, quando dietro le quinte qualcosa ha interrotto il clima spensierato del programma. In studio si è sentito un grido: “Sto morendo dal dolore”. A lanciare l’allarme è stato Mago Forest, che stava provando i passi di tango insieme a Belen poco prima della registrazione. Durante le prove, il conduttore è inciampato cercando di seguire la coreografia, rischiando di cadere e procurandosi una forte botta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it