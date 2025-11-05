AIS Campania protagonista anche quest’anno a Merano WineFestival

Napolitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 10 i sommelier guidati dal presidente AIS Campania Tommaso Luongo presenti durante uno degli eventi internazionali più ambiti nel settore enogastronomico: Merano WineFestival 2025. Curata dal patron Helmuth Köcher, The WineHunter, la manifestazione aprirà i battenti dal 7 all’11 novembre con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

