AirPods Live Translation tradurranno per ora in nove lingue | ecco quando saranno disponibili in Italia
Novità in casa Apple. L’azienda ha confermato l’arrivo in Unione Europea della funzione di traduzione in tempo reale tramite gli auricolari AirPods. “Live Translation” sarà disponibile anche in Italia entro dicembre, tramite un aggiornamento del sistema operativo degli iPhone. Come sottolineato al lancio in mercati selezionati, non sono gli auricolari in sé ad avere possibilità di tradurre ma comunicano con l’iPhone abbinato, su cui è presente Apple Intelligence, per trasferire l’audio recepito, convertirlo nella lingua desiderata e tradurlo. La traduzione in tempo reale è supportata da AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 e AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore, in nove lingue: inglese, francese, tedesco, portoghese, spagnolo, italiano, cinese (mandarino semplificato e tradizionale), giapponese e coreano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
