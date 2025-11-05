Airc i cioccolatini della ricerca nelle piazze della Toscana
Firenze, 5 novembre 2025 - I Giorni della Ricerca sono uno degli appuntamenti più attesi del sessantesimo di Fondazione AIRC. Fino al 16 novembre AIRC accende i riflettori sull’universo cancro con un ricco programma di iniziative per informare il pubblico sui progressi della ricerca oncologica e raccogliere nuove risorse da destinare al lavoro di 5.400 ricercatrici e ricercatori. Il percorso ha preso il via al Palazzo del Quirinale e prosegue coinvolgendo le trasmissioni televisive e radiofoniche della RAI, i media, le squadre della Serie A e della Nazionale di calcio per arrivare nelle piazze, dove migliaia di volontari, sabato 8 novembre, distribuiscono I Cioccolatini della Ricerca, disponibili fino a esaurimento delle scorte anche nelle filiali Banco BPM, partner istituzionale, e online su Amazon. 🔗 Leggi su Lanazione.it
