Agripunk a rischio sfratto la petizione online | Salviamo il rifugio

A fine anno dovranno lasciare il podere di Isola, ad Ambra. I volontari e gli animali ospiti del rifugio Agripunk sono sotto sfratto dopo le sentenze del tribunale di Arezzo dello scorso luglio, emesse al termine delle cause civili intentate dai proprietari del terreno contro l'associazione nata. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

«Ho dovuto sopprimere il mio cane per non rischiare lo sfratto. Tutto è partito dalle lamentele del nuovo vicino di casa» - Dopo settimane di pressioni, lettere minatorie e lamentele da parte di un vicino, ha deciso di far abbattere il suo ... Come scrive leggo.it