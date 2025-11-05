Agguato tre colpi contro Peppaccio | è in pericolo di vita | VIDEO

Sarebbero stati tre e non due, come in un primo momento era stato divulgato, i proiettili esplosi a Marano contro Giuseppe Cipressa, conosciuto come Peppaccio. Classe 1961, la vittima dell'agguato è un soggetto già noto alle forze dell'ordine. In questo momento è ricoverato all'Ospedale di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altre letture consigliate

Rissa prima della partita Triestina-Brescia, tre ultras arrestati. L'agguato dei bresciani al bar e gli scontri a colpi di cinghia - facebook.com Vai su Facebook

Agguato nel Napoletano, 63enne ferito a colpi di pistola: ricoverata in codice rosso - I carabinieri della compagnia di Marano e i carabinieri della stazione di Mugnano sono intervenuti in ... Scrive stylo24.it

Centrato da 3 colpi nell’agguato a Mugnano, Cipressa lotta tra la vita e la morte - Poco dopo le 15:30, Giuseppe Cipressa ha subito un agguato in via Luca Giordano a Mugnano. Da internapoli.it

Agguato al bar, sedicenne ucciso a colpi di pistola a Capizzi (Messina). “L’obiettivo era un altro” - Giuseppe Di Dio era con amici quando è arrivata un’automobile con tre persone, un padre con i due figli. Segnala quotidiano.net