agguato per un video hot preso quinto componente commando

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato individuato dai carabinieri di Napoli Centro il quinto componente il commando che lo scorso settembre nei quartieri spagnoli del capoluogo partenopeo, ha compiuto un agguato nei confronti di due giovani per vendicare un’offesa subita dalla figlia del boss. Il raid venne infatti ordinato dal capo di un gruppo malavitoso dei Quartieri Spagnoli e ad essere preso di mira fu il fidanzato della ragazza, colpevole di aver diffuso un video hot che ritraeva la giovane in atteggiamenti intimi. Il commando sparò al giovane e a un suo amico 23enne mentre erano a bordo in una Smart: a farne le spese fu l’amico 23enne che si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
