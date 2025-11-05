Agguato a Mugnano | in pericolo di vita 64enne ritenuto ras del clan Amato-Pagano
Il ferito è Giuseppe Cipressa, già noto alle forze dell'ordine e considerato ras del clan Amato-Pagano: il 64enne è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Agguato a Mugnano: in pericolo di vita 64enne, ritenuto ras del clan Amato-Pagano - Il ferito è Giuseppe Cipressa, già noto alle forze dell'ordine e considerato ras del clan Amato- Secondo fanpage.it
Agguato in strada, uomo in fin di vita - Il 64enne, Giuseppe Cipressa, già noto alle forze dell'ordine, è stato trasportato all'ospedale San Giulia ... Lo riporta ilroma.net
Spari a Mugnano, gravemente ferito un pregiudicato - Esplosi almeno due colpi d'arma da fuoco contro Giuseppe Cipressa. Scrive rainews.it