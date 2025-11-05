Aggressione brutale al pronto soccorso cinque operatori feriti Rotte le costole all' autista dell' ambulanza

Un'aggressione brutale contro gli operatori del 118. Cinque i feriti, uno dei quali ha riportato la frattura delle costole. Le violenze sono avvenute martedì 4 novembre al pronto soccorso del Nuovo ospedale dei Castelli dove le forze dell'ordine hanno bloccato un 43enne italiano, che è stato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Gianluigi morto dopo brutale aggressione Fissata udienza preliminare - facebook.com Vai su Facebook

Aggressione al pronto soccorso di Cuneo: ubriaco colpisce infermieri e operatori - Notte di violenza all’ ospedale Santa Croce di Cuneo, dove un uomo in stato di ebbrezza ha aggredito quattro operatori sanitari del pronto soccorso, tra cui tre infermiere e un operatore ... Si legge su giornalelavoce.it

Nuova violenta aggressione in pronto soccorso: operatori sotto shock - Stavolta l’aggressione è avvenuta al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, dove un giovane ... Lo riporta napolitoday.it

Quattro aggressioni in dieci giorni al pronto soccorso ad Asti. Il dg: "Clima di delegittimazione" - "Non siamo far west, colpa di uno o due soggetti problematici", dicono dalla struttura ma il direttore generale si sfoga: "Un'infermiera picchiata mi ha detto: se ce ne andiamo anche noi, la gente poi ... Si legge su rainews.it