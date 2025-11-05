Aggressione alla farmacia San Leonardo | Ennesimo tassello di un quadro preoccupante

"L’aggressione alla farmacia in via San Leonardo non è che l’ennesimo tassello di un quadro preoccupante”. Lo hanno dichiarato, in una nota stampa, gli esponenti del Gruppo Consigliare Vignali Sindaco. “Già in passato e per due volte abbiamo assistito al grido d’allarme dei commercianti del San. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

