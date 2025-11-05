Aggressione al centro di raccolta di piazza della Pace operatore Rap investito con una moto finisce in ospedale

Aggressione a un operatore della Rap stamattina al Centro comunale di raccolta di piazzetta della Pace. Un utente, giunto prima dell’orario di apertura previsto per le 6.30, ha preteso di conferire i propri rifiuti in modo irregolare. Invitato dall’addetto a rispettare le regole e ad attendere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

