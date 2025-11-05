aggredita da un pit bull donna ferita a un ginocchio nel parcheggio della fiera

Perugia, 5 novembre 2025 – Aggredita da un pit bull in uno dei parcheggi di Pian di Massiano. E’ quanto denuncia una donna di Corciano, 52 anni, che è stata morsa al ginocchio sinistro mentre tornava a prendere la sua auto dopo essere stata alla Fiera dei Morti. La vittima è stata curata al Pronto soccorso dell’ospedale di Perugia e il fatto è stato denunciato alla polizia locale del capoluogo umbro. Secondo la testimonianza, tutto è accaduto lunedì nel tardo pomeriggio, mentre la 52enne si trovava a percorrere il tratto pedonalizzato che si trova sotto la gradinata dello stadio ’Renato Curi’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

